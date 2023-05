Unbekannte sind laut Polizei in der Nacht auf Mittwoch in die Anne-Frank-Realschule in der Bruchwiesenstraße (West) eingebrochen. Im dortigen Sekretariat brach den Beamten zufolge aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer aus, weshalb gegen 2.45 Uhr der Brandmeldealarm der Schule losging. Die alarmierte Feuerwehr hat den Brand gelöscht, der entstandene Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Ob etwas aus der Schule entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2773.