50.000 Euro Schaden haben Unbekannte laut Polizei zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen in der Straße „Am Herrschaftsweiher“ (Ruchheim) angerichtet: Sie brachen einen dort abgestellten BMW auf und erbeuteten zahlreiche Fahrzeugteile, darunter die Außenspiegel, die Scheinwerfer und Großteile des Infotainmentsystems.

Jugendliche zündeln auf Parkplatz

Auf einem Parkplatz in der Speyerer Straße (Oggersheim) haben drei Unbekannte am Donnerstag gegen 18 Uhr gezündelt. Infolgedessen wurde ein daneben geparkter Anhänger in Brand gesetzt und beschädigt. Die Jugendlichen flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Zeugin beschrieb die Täter wie folgt: 14 bis 15 Jahre. Die erste Person trug einen schwarzen Pullover, die zweite einen grauen Pulli und eine schwarze Kappe, die dritte eine goldene Kette um den Hals. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222 oder 963-2403.