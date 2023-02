Im Prozess um die Bluttat in Oggersheim hat der Angeklagte beim Auftakt am Freitag die Taten eingeräumt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Somalier zweifachen Mord und versuchten Mord vor. Als Motiv für den Blutrausch im Oktober in Oggersheim führte der Angeklagte eine Verwechslung an. Er habe seine Ex-Partnerin schützen wollen. Der angeklagte Somalier sagte mehrere Stunden aus. Doch begreiflich wurden die Messerattacken dadurch nicht. Mehr zum Prozess lesen Sie hier.