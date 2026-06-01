Ein Unbekannter hat am Montagmorgen versucht, die Aral-Tankstelle in der Wegelnburgstraße im Ludwigshafener Stadtteil Mundenheim zu überfallen. Nach Angaben der Polizei bedrohte er um 4.23 Uhr eine 18-jährige Angestellte mit einer Handfeuerwaffe und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Die Angestellte verweigerte dies und flüchtete aus dem Verkaufsraum. Der Täter verfolgte sie kurz, ließ dann ab und floh zu Fuß ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Mann verlief ergebnislos. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen. Videoaufnahmen von dem Überfallversuch werden aktuell ausgewertet. Der Tatverdächtige ist etwa 1,80 Meter groß und von kräftiger Statur. Er trug einen braunen Wintermantel mit Kapuze, die er über den Kopf gezogen hatte, sowie schwarze Schuhe mit einer weißen Sohle. Außerdem versuchte er, sein Gesicht unkenntlich zu machen, das er hinter einem medizinischen Mundschutz verbarg. Der Mann soll akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Hinweise von Zeugen an die Polizei unter Telefon 0621 963-23312. Erst vor wenigen Tagen hatte ein 26-Jähriger mit einem Messer in der Hand eine Tankstelle im Stadtteil West überfallen. Der Verdächtige wurde noch am Tattag festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.