[aktualisiert: 19.10 Uhr] Ein zunächst unbekannter Mann hat am frühen Freitagmorgen im Ludwigshafener Stadtteil West eine Tankstelle überfallen. Nach Angaben der Polizei betrat er gegen 5.30 Uhr die Shell-Tankstelle in der Valentin-Bauer-Straße (Ecke Walkürenstraße) und bedrohte eine Angestellte an der Kasse mit einem Messer. Die Frau händigte dem mit einem Schal vermummten Räuber Bargeld aus, der daraufhin zu Fuß flüchtete. Wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Polizei noch am Freitagabend mitteilten, konnte im Verlauf des Tages ein 26-jähriger Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen werden. Der Mann wurde anschließend dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.