Ein Unbekannter hat am heutigen Montag versucht, eine Tankstelle zu überfallen. Nach Angaben der Polizei bedrohte er eine 18-jährige Angestellte mit einer Handfeuerwaffe und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen.

Täter floh ohne Beute

Die Angestellte verweigerte dies und flüchtete aus dem Verkaufsraum. Der Täter verfolgte sie kurz, ließ dann ab und floh ohne Beute in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Ludwigshafen hat die Ermittlungen aufgenommen.