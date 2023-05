Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In vielen Großstädten haben sich die Schädlinge längst in vielen Häusern und Wohnungen ausgebreitet: Bettwanzen. Gebäude in mindestens einer Straße im Stadtteil Mitte sind nun auch in Ludwigshafen befallen. Eine kleine Familie ist am Ende ihrer Kräfte und ringt um Hilfe.

„Wenn ich ihn so blutig gekratzt sehe, könnte ich weinen“, erklärt ein Vater am Telefon. Sein achtjähriger Sohn war wegen lebender Bettwanzen an seiner