Bei einem Unfall auf dem Radweg der Valentin-Bauer-Straße in Ludwigshafen-West sind am Donnerstag gegen 20 Uhr ein 48-jähriger Fahrrad- und ein 15-jähriger E-Scooter-Fahrer verletzt worden, so die Polizei. Demnach fuhr der Radler entgegen der erlaubten Fahrtrichtung und stieß mit dem E-Scooter zusammen. Beide stürzten.

Der 48-Jährige flüchtete anschließend auf seinem Rad in die Bürgermeister-Grünzweig-Straße (Nord/Hemshof), wohin ihn der 15-Jährige verfolgte und die Polizei verständigte. In der Wohnung des 48-Jährigen trafen die Beamten den Mann an und stellten bei einem Alkoholtest einen Wert von knapp 2,4 Promille fest. Die Polizei brachte ihn zur Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.