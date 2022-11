Im letzten Spiel der Vorrunde der Staffel Süd gelang der männlichen A-Jugend der mHSG Friesenheim-Hochdorf der erste Sieg seit dem Wiederaufstieg.

Die Sieben von Cheftrainer Martin Röhrig besiegte den Nachwuchs des Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart, den TV Bittenfeld mit 36:31 (21:13) und sicherte sich die Punkte drei und vier. Erfolgreichster Torschütze war Jakob Chrust mit neun Toren, darunter fünf verwandelte Siebenmeter.

Mit dem Sieg im letzten Spiel der Hinrunde tankte die Mannschaft, bei der diesmal neben Chrust auch Rückraum-Ass Levin Bohn und Lennard Fink am Kreis überzeugten, zusätzliches Selbstvertrauen für die am 2. Dezember beginnende Pokalrunde. „Für uns war es jetzt wichtig, dass sich die Jungs endlich mal mit einem Sieg belohnt haben“, sagte Cheftrainer Röhrig. So überraschten sie den Gegner mit einem sensationellen Start und lagen nach neun Minuten bereits mit 9:1 deutlich in Front. Bittenfeld kam zu keiner Phase heran. Die Rückraumachse mit Levin Bohn, Jakob Chrust und Bennet Löhmar sowie Lennart Fink am Kreis hatte keine große Mühe und setzte den Torreigen zumindest in der ersten Spielhälfte im ICE-Tempo fort. Dazu brillierte zwischen den Pfosten erneut Nicolai Winheim, der seinen Vorderleuten Sicherheit gab. So ging es nach 30 Minuten mit 21:13 Tore in die Pause.

Danach ließen die Kräfte etwas nach, die Gäste bemühten sich um Schadensbegrenzung und kamen bis auf vier Tore heran. Aber die HSG ließ nichts mehr anbrennen. „Es geht in der Pokalrunde wieder von vorne los und da wollen wir nach dem enormen Verletzungspech in den letzten Wochen angreifen“, sagte Trainer Martin Röhrig.