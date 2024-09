Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagmorgen gegen 1 Uhr ein Baucontainer im Ziegeleiweg (West) in Brand geraten. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Demnach entstand durch das Feuer ein Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Wer kann Hinweise zum Brand geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.