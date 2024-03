Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Virtuos und leidenschaftlich, gefühlvoll und zärtlich, hochkomplex und tänzerisch – Dominik Wagner am Kontrabass und Lauma Skreide am Flügel zeigten am Sonntag im fast ausverkauften BASF-Gesellschaftshaus ihr ganzes Können. Mit Stücken von Komponisten wie Johann Sebastian Bach über Charlie Chaplin bis zu Astor Piazolla und Arvo Pärt präsentierten die Künstler abwechslungsreiches Programm, kunstvoll arrangiert und interpretiert. Das Publikum war begeistert.

„Le Grand Tango“ – bei den Stücken von Astor Piazolla lief Wagner auf dem Bass zu Hochform auf. Anders als bei den anderen Kompositionen brauchte