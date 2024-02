Im BASF-Feierabendhaus frühstücken, die Mittagspause verbringen oder abends vor dem Konzertbesuch essen gehen: Möglich ist all das seit letztem Frühjahr im Pop-up-Restaurant „Mahlzeit“. Die gute Nachricht für alle Gäste: Die BASF will ihr Angebot nun längerfristig etablieren. Mehr über die Pläne des Chemieunternehmens und seiner Gastronomie-Chefin Anne Boel Rasmussen, lesen Sie hier in unserem ausführlichen Bericht.