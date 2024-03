Auf der B9 ist es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Personen verletzt worden sind. Nach Angaben der Autobahnpolizei kollidierten gegen 16.04 Uhr aus noch ungeklärter Ursache drei Fahrzeuge. Die Bundesstraße musste an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Frankenthal in Höhe des Autobahndreiecks Ludwigshafen zeitweise voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Zwei Unfallautos mussten abgeschleppt werden. Kurz vor 17 Uhr konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Unfallursache und der entstandene Sachschaden werden noch ermittelt.