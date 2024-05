Unbekannte haben am Dienstagabend einen Autofahrer auf der B9 mit einem Laser geblendet. Wie die Polizei weiter mitteilt, war der 25-Jährige gegen 21.45 Uhr in Richtung Frankenthal unterwegs, als es zwischen den Anschlussstellen Edigheim und Pfingstweide zu dem Zwischenfall kam. Der Autofahrer konnte kurzzeitig nichts mehr sehen und klagte über Schmerzen in den Augen. Eine Fahndung der Polizei nach dem Täter verlief ergebnislos. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder möglicherweise ebenfalls geblendet wurden. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.