Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vorlesungen, Prüfungen, Referate, Hausarbeiten – und zwischendurch: Schauspielern. Mit dem Uni-Theater finden Studierende in Mannheim mehr als einen Ausgleich zum Lernstress. Sie leben Emotionen aus, üben sich in Empathie und schlüpfen nicht nur in verschiedene Rollen, sondern übernehmen auch andere Aufgaben der Theater-Produktion vom Kostümkauf über das Bühnenbild bis zum Ticketing.

Mit dem australischen Stück „Lantana – Manchmal ist Liebe nicht genug“ bringt das Ensemble nun einen Beziehungskrimi und Psychothriller mit Mystery-Effekten