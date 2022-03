Die Großbäckerei Görtz mit annähernd 190 Filialen in der gesamten Region will laut ihrem Geschäftsführer Peter Görtz auch ihren Beitrag zur Unterstützung der vor dem Krieg in der Ukraine flüchtenden Menschen leisten. Peter Görtz will die am Eingang des Firmensitzes in Rheingönheim platzierte „Kuh Bella“ meistbietend versteigern. Das Mindestgebot liegt bei 1000 Euro. Wer mitbieten möchte, kann sich bis 25. März per E-Mail an bella@baeckergoertz.de melden.

Für 3500 Euro erstanden

Görtz hatte das tierische Teil der Künstlerin Angelika Ritscher-Enger vor ein paar Jahren für 3500 Euro vom Ludwigshafener Immobilienunternehmen Kuthan erstanden, um den Seniorenrat der Stadt beim Bau eines Bewegungsparcours am Rheinufer Süd zu unterstützen. Den bis 25. März gebotenen Höchstbetrag will er auf 10.000 Euro aufrunden und diesen dann der Ukraine-Hilfe zur Verfügung stellen. „Meine Frau und ich haben uns in den vergangenen Tagen den Kopf zerbrochen, wie wir mit einer Hilfe für die Ukraine ein Zeichen für Demokratie setzen können. Dann kam uns die Idee, unsere Kuh zu versteigern und den Erlös zu spenden. Die Kuh ist seit einigen Jahren bei uns. Nun wäre ein guter Zeitpunkt für sie, für die gute Sache weiterzuziehen“, erläutert Görtz seine Motivation.