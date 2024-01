Ein 29-jähriger Autofahrer ist am späten Samstagabend wegen seiner Fahrweise anderen Verkehrsteilnehmern aufgefallen. Er startete in Mannheim-Schönau und fuhr vermutlich über die B44 in Richtung Waldstraße und bog dann auf die Straße „Auf dem Sand“ ab. Der 29-Jährige fuhr offenbar immer wieder dicht auf und drängelte. An der Vorderseite erkannten andere Autofahrer mehrere Beschädigungen. Ein Zeuge alarmierte schließlich die Polizei. Kurze Zeit später meldete sich ein 26-jähriger VW-Fahrer wegen eines Verkehrsunfalls in der Neckarstadt. Der gesuchte 29-Jährige war ihm offenbar ungebremst aufs Heck gefahren. Die Polizisten vor Ort stellten schnell fest, dass der Mann betrunken war. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von knapp 2,5 Promille. Der 29-Jährige, der sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zuzog, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ob der Mann auf seiner Fahrt weitere Autos beschädigt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0621 718490 entgegen.