Ein Autofahrer ist am Donnerstagabend bei Oppau mit einem Motorradfahrer aneinandergeraten und handgreiflich geworden. Wie die Polizei weiter mitteilte, begann die Auseinandersetzung gegen 17.50 Uhr auf der Friesenheimer Straße am Ortseingang. Der Fahrer eines schwarzen Ford Kuga hatte den Blinker gesetzt und wollte von der Brunckstraße kommend nach links in die Langgartenstraße abbiegen. Der 23-jährige Motorradfahrer wollte an ihm vorbei nach Oppau fahren. Nach Angaben des 23-Jährigen habe ihn der Autofahrer daraufhin nach rechts abgedrängt, so dass er mit dem Motorrad über eine Grünfläche fahren musste. Dabei habe er sich mit dem Fuß am rechten Kotflügel des Autos abgestützt, um einen Sturz zu verhindern. Daraufhin habe der Autofahrer seinen Wagen quer vor dem Motorrad zum Stehen gebracht. Dann sei der Autofahrer ausgestiegen, habe den Schlüssel des noch laufenden Motorrads abgenommen und auf den Boden geworfen, den 23-Jährigen beschimpft sowie auf den Motorradhelm geschlagen. Als der Motorradfahrer weitergefahren sei, habe der Autofahrer ihn bis zu seinem Ziel verfolgt. Dort sei es erneut zu einem Streit gekommen, bei dem der Autofahrer dem 23-Jährigen vorgeworfen habe, seinen Wagen durch den Tritt beschädigt zu haben. Dann sei der Autofahrer weggefahren. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder dem schwarzen Ford Kuga machen können. Hinweise unter Telefon 0621/963-2222.