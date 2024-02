Einen Rucksack haben Unbekannte am Donnerstag zwischen 7.10 und 8.30 Uhr aus einem Transporter gestohlen, der in der Gudrunstraße in West geparkt war. Das Fahrzeug war laut Polizei nicht verschlossen. Im Rucksack befanden sich ein Tablet und ein Ausweis. Der Schaden beläuft sich auf zirka 150 Euro. Hinweise: Telefon 0621 963-2222, E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.