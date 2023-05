Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir vor der Stadtbibliothek (Mitte) Reinhard Scherrer getroffen. Der 78-Jährige ist Ur-Hemshöfer, einer der ersten Bewohner der Pfingstweide, Fußballer und verbrachte sein Arbeitsleben in der Forschung bei der BASF.

Sie haben in 78 Jahren ja einiges mitgemacht ...

Ja, ich würde sagen, dass sich der Kreis der Katastrophen für mich geschlossen hat. Ich kann mich mit Geburtsjahr 1943