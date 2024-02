Rund 24.000 Euro Schaden: Das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Donnerstag gegen 8 Uhr auf der A6 in Richtung Heilbronn ereignet hat. Ein 37-jähriger Skoda-Fahrer hatte sich laut Polizei auf dem rechten Ausfädelungsstreifen in Richtung A 656 eingeordnet, als er einen Mercedes übersah, dessen 26-jähriger Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste. Der Skoda-Fahrer fuhr dem Mercedes hinten auf. Daraufhin wurde der Daimler auf den vor ihm fahrenden Audi eines 28-Jährigen aufgeschoben. Sowohl bei dem Skoda als auch beim Mercedes entstand ein Totalschaden. Alle drei Fahrzeug mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Durch den Unfall sowie der Unfallaufnahme kam es zu Stau. Gegen 9.20 Uhr konnte die Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden.