Zu einem Workshop „Kunst und Zufall“ anlässlich seines 169. Atelierabends lädt Helmut van der Buchholz vom „Buero für angewandten Realismus“ für Donnerstag, 11. April, ab 19.30 Uhr in den Museumsgarten am Wilhelm-Hack-Museum (Berliner Straße/Klüberplatz, Innenstadt) ein. Weil es schon lange her sei, dass sich das Museum in einer Ausstellung mit der Methode „Zufall als Prinzip“ beschäftigt habe, sei es an der Zeit, sich diesem Komplex wieder zu widmen. „Wenn man dem Zufall Raum im künstlerischen Schaffen gibt, entstehen die erstaunlichsten Dinge. Man braucht nur geübte Sinnesorgane und die Bereitschaft, diese Dinge zu entdecken“, sagt Helmut van der Buchholz. Er stellt für diesen Abend eine Grundlage an Material und Technik zusammen. „Dann schauen wir mal, was sich so entwickelt.“ Der Eintritt ist frei.