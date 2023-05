Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Stadtspitze will sich erst am Freitagvormittag zur aktuellen Corona-Lage und zum Aufbau des Impfzentrums in der Walzmühle äußern. Die Infektionszahlen befinden sich derweil auf einem unverändert