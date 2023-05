Auch in diesem Jahr wird es wieder ein sogenanntes Plogging-Event innerhalb der Aktion Saubere Stadt geben. Die Veranstaltung des Marketingvereins findet am Samstag, 17. Juni, 10 bis 12 Uhr, im Ebertpark statt und richtet sich an alle Altersklassen. Beim Plogging geht es darum, im sportlichen Lauf Müll aufzusammeln, also eine Kombination aus sportlicher Betätigung und Engagement für die Umwelt. Treff und Startpunkt ist vor dem Riesenrad auf dem Pfalzfest, das zu dieser Zeit auf dem Vorgelände der Eberthalle veranstaltet wird. Die Teilnahme ist kostenlos.

Funktionsshirt gratis

Wer sich bis 30. Mai im Netz unter www.lu-laeuft.de anmeldet, erhält ein kostenloses Funktionsshirt in gewünschter Größe. Bei späteren Anmeldungen werden die kostenfreien T-Shirts nur noch ausgegeben, solange der Vorrat reicht. Alle Teilnehmer erhalten zum Abschluss auf dem Pfalzfest einen kostenfreien Snack, bestehend aus einer Portion Pommes und einem Erfrischungsgetränk. Das Plogging-Event findet in Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ statt.