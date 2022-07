Am Samstag, 27. August, wird wieder geploggt. Die Kombination aus Joggen und Müll sammeln geht diesmal exklusiv im Stadtpark auf der Parkinsel in die zweite Runde.

Wie der Marketing-Verein weiter mitteilte, wird dieser Beitrag zur Aktion „Saubere Stadt“ von der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ unterstützt. Die Premiere habe gezeigt, dass die Ludwigshafener begeisterungsfähige Plogger seien, freute sich der Veranstalter. Selbst regnerisches Wetter habe über hundert Teilnehmer Ende April nicht davon abgehalten, an vier Standorten joggend Müll zu sammeln. Ein offensichtlich ausrangierter Badschrank, Zigarettenkippen, Flaschen, sogar Autoreifen haben sie auf der Parkinsel, im Maudacher Bruch und rund um die Radrennbahn in Friesenheim aufgelesen.

Plogging ist ein Fitnesstrend, der aus Schweden nach Deutschland herübergeschwappt ist. Dazu tun sich die sportliche Müllsammler in Lauftreffs zusammen. Im Frühjahr hatten sich die Sandbox Warriors, der Ludwigshafener Lauf-Club, die United Runners of Pfalz, der RSC Ludwigshafen und Monis kleiner Lauftreff auf den Weg gemacht und im Vorbeilaufen Müll vom Straßenrand eingesammelt.

Die zweite Auflage steht laut Marketing-Verein unter dem Motto „Gemeinsam sind wir stark!“ Bewusst sollen die Kräfte diesmal im Stadtpark auf der Parkinsel gebündelt werden. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Parkplatz an der Pegeluhr. Vereine, Schulen, Einrichtungen und Einzelpersonen sind aufgerufen, mitzumachen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das sportliche Müllsammeln wird mit einem Funktionsshirt in frischem Grün belohnt. Anmeldeschluss ist der 12. August.

Im Netz

Anmeldungen und weitere Infos unter www.lu-laeuft.de