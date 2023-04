Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Um den dreimonatigen Zeitverzug auf der Hochstraßen-Baustelle an der Dammstraße etwas wettzumachen, will die Abrissfirma Moß möglichst auch an Wochenenden sowie an Feiertagen arbeiten. Für Christi Himmelfahrt (21. Mai) sei eine entsprechende Arbeitsgenehmigung bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd beantragt worden. Eine neu installierte Webcam überträgt jetzt live den Fortschritt auf der Baustelle.

Das kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) am Dienstagvormittag beim wöchentlichen Medienbriefing zum Abriss der Pilzhochstraße an, das coronabedingt