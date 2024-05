Der Abstiegskampf ist der A-Klasse Rhein-Pfalz ist spannend wie selten zuvor. Mittendrin sind der FC Croatia und der FC Arminia II, die sich am Sonntag (15 Uhr, Bezirkssportanlage Edigheim) gegenüberstehen.

Weil es bis zu sechs Absteiger geben kann, sind vermutlich mehr als 45 Punkte nötig, um sicher zu sein. Wie die Oberliga und die Bezirksliga soll auch die A-Klasse rasch auf die Wunschgröße zurückgeführt werden. Die beträgt bei der A-Klasse 16 Mannschaften. 18 Teams sind es derzeit, und da von oben der SV Ruchheim und der ESV Ludwigshafen dazukommen, sind es 20. Hinzu gesellen sich drei Aufsteiger aus den B-Klassen. Damit sind wir bei 23. Abzüglich des Meisters sind es 22, was zu sechs Absteigern führt.

Es gibt aber noch Faktoren, die die Zahl verändern können. So kann Bobenheim-Roxheim aufsteigen, aber auch Oppau und/oder Obersülzen aus der Bezirksliga absteigen. Feststeht nur, mehr als sechs Absteiger sind nicht möglich, weniger schon, wenn alles im Sinne der Teams aus dem Kreis Rhein-Pfalz verläuft. Zudem halten sich Gerüchte, dass das eine oder andere Team abmeldet.

„Auch düstere Bilder“

„Wir wollen versuchen, den VfR Friesenheim noch einzuholen, um vielleicht als Tabellen-14. noch eine Chance zu haben“, sagt Marcel Ladan, der 38-jährige Trainer des FC Croatia Ludwigshafen. Klappt das nicht, wäre es ein Einschnitt für die Kroaten, die seit 2001 bis auf die Serie 2017/18 immer in der A-Klasse gespielt haben. Während andere ausländisch geprägte Vereine längst wieder verschwunden sind, existiert der FC Croatia seit 27 Jahren. „Es gibt Optimisten, die sagen, es geht auch in der B-Klasse weiter, aber auch düstere Bilder“, betont Ladan, der als Pastoralreferent in Bad Dürkheim arbeitet und in Ludwigshafen wohnt.

Die letzten drei ausgetragenen Partien haben die Kroaten alle gewonnen, doch am Sonntag herrscht Personalknappheit. „Die Saison begann unglücklich, weil viele Stammspieler ersetzt werden mussten. Es wurde ein neues Team zusammengestellt, und es gab drei Trainer“, berichtet Ladan, der die Kroaten vor Jahren schon mal trainiert hatte. Das 3:1 gegen Eppstein am Sonntag ist ein Ausrufezeichen. „Da hat die Mannschaft ein gutes Spiel abgeliefert, das zeigt, dass Potenzial vorhanden ist“, sagt der Übungsleiter, der hervorhebt, dass es dem FC Croatia gelungen sei, den Kinder- und Jugendfußball zu etablieren.

Sechs Punkte notwendig

Der FC Arminia II, in der Rückrundentabelle immerhin Neunter, gehören ebenfalls zum Inventar der A-Klasse, denn die Rheingönheimer spielen seit 16 Jahren ununterbrochen in der Liga und genießen so den Status eines Dinos. Doch die Dinosaurier sind irgendwann ausgestorben, was der FCA jedoch vermeiden will. Da muss das Team aber stabiler werden als beim spektakulären 5:7 gegen Bobenheim-Roxheim am Sonntag. „Ein grandioses Spiel für die Zuschauer, aber als Trainer ärgert man sich“, sagt Coach Murat Celik (51). Binnen 24 Stunden vor dem Match habe er fünf Absagen von Akteuren bekommen, die aus den unterschiedlichsten Gründen passen mussten.

Spieler des Spiels aus Sicht des FCA sei Jannik Rieger gewesen, der zwei Tore erzielt und die anderen drei vorbereitet hat. „Jannik ist sehr spielintelligent, kommt oft über die linke Seite, zieht dann nach innen, legt auf oder zieht selbst ab“, beschreibt Celik, der einst auch Vorsitzender seines Herzensvereins war, einen seiner wichtigsten Spieler. Der Betriebswirt weiß, dass die Arminia aus den beiden verbliebenen Partien sechs Punkte benötigt, um sich in der Tabelle um einen Rang zu verbessern. „Wir haben noch Hoffnung“, versichert Celik.