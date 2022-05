Mit einer tollen Vorstellung hat Fußball-A-Junioren-Regionalligist Ludwigshafener SC den FC Speyer 09 im Nachbarschaftsduell mit 9:0 (4:0) deklassiert. Die Gäste fanden in den kompletten 90 Minuten kein Mittel gegen die groß aufspielenden Hochfelder. „Es war der erste Sieg in der Aufstiegsrunde und die beste Saisonleistung der Mannschaft“, freut sich Co-Trainer Thomas Fichtner. Die Gastgeber waren konzentriert und hatte eine erstklassige Chancenverwertung. Treffer von Martin Amoako, Mika Leicht, Can Güney sowie ein Eigentor der Gäste ergab den 4:0-Pausenstand. Der LSC ließ im zweiten Abschnitt nicht nach, spielte weiter schnellen Kombinationsfußball und erzielte noch fünf herrlich herausgespielte Treffer. Torschützen waren Marvin Takpara, Leon Edobor, erneut Güney, Bleard Zeqiraj sowie der gerade eingewechselte B-Junior Luca-Joel Kasperczyk. Coach Chris Chorrosch, Co-Trainer Fichtner und Torwarttrainer Rolf Mossmann haben für die Saison 22/23 verlängert.