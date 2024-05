Anlässlich des 75. Jubiläums des Grundgesetzes, der Verfassung für die Bundesrepublik Deutschland, hält Klaus Jürgen Becker, stellvertretender Leiter des Stadtarchivs, am Freitag, 17. Mai, 15 Uhr, an der Volkshochschule (VHS) einen Vortrag über den Ludwigshafener Juristen Friedrich Wilhelm Wagner. Der Eintritt ist frei.

Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland verkündet. Beraten und beschlossen wurde es durch den Parlamentarischen Rat. Ihm gehörten 65 stimmberechtigte Abgeordnete aus den drei westlichen Besatzungszonen sowie fünf nicht stimmberechtigte Abgeordnete aus West-Berlin an. Unter den 65 stimmberechtigten Abgeordneten war der Ludwigshafener Jurist Friedrich Wilhelm Wagner, der sich im Parlamentarischen Rat vor allem für die Streichung der Todesstrafe aus der deutschen Gesetzgebung einsetzte.

In seinem Vortrag beleuchtet Becker die Biografie des Ludwigshafener Ehrenbürgers Wagner als einer der Väter des Grundgesetzes und wird dabei besonders auf Wagners Einsatz für die Verteidigung der Demokratie in der Weimarer Republik, sein erzwungenes Exil von 1933 bis 1946 sowie seine Rolle als Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts eingehen. „Als Ludwigshafenerin bin ich stolz, dass ein Ludwigshafener an der Ausarbeitung unserer Verfassung mitgewirkt hat“, sagt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos).

Den Vortrag, der auch live im Internet über den Youtube-Kanal der VHS zu sehen ist, hält Becker im Vortragssaal (zweiter Stock) der VHS. Anmeldungen sind telefonisch unter 0621 504-2238 möglich oder im Netz unter www.vhs-lu.de. Wer bei der Anmeldung seine E-Mail-Adresse angibt, erhält den Direktlink zum Online-Vortrag.

Wer den Vortrag am 17. Mai verpasst, hat am Dienstag, 25. Juni, um 15 Uhr im Gartenstadt-Café, Königsbacher Straße 14, erneut die Gelegenheit, ihm zu folgen.