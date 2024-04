Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit 70 Jahren ist der Internationale Bauorden aktiv. Das ist am Samstag mit einer großen Festveranstaltung im Ludwigshafener Kulturzentrum „Das Haus“ gefeiert worden. Verabschiedet wurde gleichzeitig der langjährige Geschäftsführer Peter Runck. Philipp Schmitz rückt an seine Stelle nach – und stellte vor, was im Hilfs- und Freiwilligendienst alsbald ansteht.

Nach 23 Jahren als Geschäftsführer des Internationalen Bauordens in Deutschland hieß es nun für Peter Runck (63)