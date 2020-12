Der Verein „Wunderbar“ aus Dannstadt-Schauernheim hat 500 bunt bedruckte Schlaf-Shirts für Kinder an den städtischen Bereich Jugendförderung und Erziehungsberatung gespendet. Das hat die Stadt mitgeteilt. Der Verein hat sich zum Ziel gesetzt, Kinder zu stärken, zu ermutigen und sie zu begleiten. Mit den T-Shirts mit aufgedrucktem Regenbogen und Mutmach-Sätzen möchte der Verein die Kinder gerade in Zeiten der Corona-Pandemie unterstützen und ihnen das Gefühl vermitteln, wie wichtig sie als Persönlichkeiten sind. Die T-Shirts werden am Donnerstag in allen offenen städtischen Kindereinrichtungen an regelmäßige Besucher verteilt. Jede der Einrichtungen hat 30 T-Shirts erhalten.