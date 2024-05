Mehr als 40.000 Euro Schaden haben zwei Diebe in Mannheim in einem Wohnhaus angerichtet. Wie die Polizei berichtet, verschafften sich die Täter am Mittwochabend gegen 18 Uhr Zutritt zu einem derzeit unbewohnten Mehrfamilienhaus in der Tilsiter Straße (Schönau), das renoviert wird. Dort entwendeten sie mehrere Badarmaturen und Wasseranschlüsse. Danach drehten sie in einer Wohnung im ersten Obergeschoss den Haupthahn auf. Die Folge: Durch die fehlenden Anschlüsse strömte das Wasser unkontrolliert aus dem Rohr und lief auch in die Wohnung darunter sowie in die Kellerräume. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf rund 40.000 Euro, den Wert der entwendeten Bauteile auf etwa 2500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 0621 77769-0.