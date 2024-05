Ein 36-Jähriger muss sich wegen des Vorwurfs des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Der Mann sollte am Dienstag als Zeuge vor Gericht vorgeführt und angehört werden. Als Polizisten ihn in seiner Wohnung abholen wollten, soll sich der Mann aggressiv verhalten haben. Laut Polizei schlug und trat er in Richtung der Beamten. Die Polizisten überwältigten den Mann und fesselten ihn. Dabei erlitt ein Beamter leichte Verletzungen. Der Vater des Mannes soll sich ebenfalls aggressiv verhalten und versucht haben, den Polizeieinsatz zu stören. Als weitere Polizisten vor Ort eintrafen, folgte er den Anweisungen der Beamten und entfernte sich. Da der 36-jährige Sohn angab, Drogen und Alkohol konsumiert zu haben, wurde er getestet. Der Test reagierte positiv auf THC und Kokain.