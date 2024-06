Die Strafkammer des Landgerichts in Landau versucht derzeit, Licht in eine komplizierte und und unglückselige Beziehung zu bringen. Ein aus Osteuropa stammender Mann soll seine damalige Freundin zwischen 2021 und 2022 mehrfach sexuell misshandelt und mindestens zweimal in der Wohnung eingesperrt haben.

Der 49-jährige Angeklagte bestreit die Vorwürfe. Bei seiner Befragung hatte er angegeben, er habe seine Freundin sehr geliebt, aber immer Angst gehabt, sie könne ihn betrügen. Er räumte