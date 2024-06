Drei Männer attackieren eine Frau im Mainzer Volkspark, sie wird dabei verletzt. Die Tat gibt weiter Rätsel auf.

Mainz (dpa/lrs) - Nach dem Angriff auf eine junge Frau im Mainzer Volkspark sind Details und Motiv weiter unklar. Die Polizei geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass sich Täter und Opfer möglicherweise kannten. Die 23-Jährige war in der Nacht zum Sonntag von drei Männern attackiert und verletzt worden. Sie erlitt unter anderem eine Kopfplatzwunde und eine Verletzung am Arm. Die junge Frau war nach Angaben der Polizei mit drei Freundinnen in dem Park. Als sie gegen 1.00 Uhr kurze Zeit alleine war, kam es zu dem Angriff. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht, das Trio flüchtete. Nähere Angaben machten die Ermittler am Montag nicht.

PM Polizei Mainz