Zu einem Mehrparteienhaus in der Burgundenstraße (West) ist die Polizei am Mittwoch um 21.30 Uhr gerufen worden: Es gingen mehrere Notrufe ein. Als die Beamten eintrafen, war lautes Geschrei zu hören. Ein 25-Jähriger randalierte in einer Wohnung. Als er die Tür öffnete, lief er aggressiv schreiend auf die Polizisten zu, musste zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dagegen wehrte sich der Mann mit Tritten in Richtung der Beamten. Zudem beleidigte er sie.

1,16 Promille gemessen

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,16 Promille. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Der 25-Jährige wurde bei dem Einsatz leicht verletzt. Gegen ihn wird wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung ermittelt. Ihm drohen Haftstrafen von drei Monaten bis hin zu fünf Jahren.