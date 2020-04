Mit einer längeren Verfolgungsfahrt hatte es die Polizei eigenen Angaben zufolge am Samstagmittag rund um die B 9 und A 650 zu tun. Gegen 11.12 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit seinem Kastenwagen auf der B 9 in Richtung Frankenthal. Er fiel einer Funkstreifenbesatzung auf, da der Fahrer nervös wurde, als er das Polizeifahrzeug sah. Der junge Mann fuhr von der B 9 auf die A 650 auf, um danach direkt wieder auf die B 9 in Fahrtrichtung Speyer abzubiegen und anschließend erneut auf die A 650 in Fahrtrichtung Ludwigshafen aufzufahren. Der Funkstreifenwagen hatte sich inzwischen vor das Fahrzeug des 25-Jährigen gesetzt, um ihn zu kontrollieren.

Führerschein nur zu Hause vergessen?

Das gelang schließlich auf der A 650 kurz vor Ludwigshafen. Dabei wurde deutlich, warum der Fahrer so nervös war: Der 25-Jährige gab an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Doch die Polizisten fanden heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis unanfechtbar entzogen worden war. Daraufhin räumte der Fahrer ein, dass er zuletzt sechs Mal zu schnell gefahren wäre. Es folgt ein Strafverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis.