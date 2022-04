20.000 Euro Schaden hat ein betrunkener Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen in der Neckarstadt-Ost verursacht. Laut Polizei war der VW-Caddy-Fahrer zu schnell unterwegs, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten VW. Anschließend prallte er gegen einen dahinter abgestellten Suzuki und beschädigte diesen ebenfalls. Der Suzuki wurde gegen einen weiteren geparkten Ford geschoben. Der Fahrer flüchtete zunächst, wurde aber von einem Zeugen verfolgt, der die Polizei rief. Eine Streife konnte den 28-jährigen Caddy-Fahrer am Neuen Messplatz stoppen. Ein Alkoholtest ergab fast 1,8 Promille. Gegen den 28-Jährigen wird wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Zudem wird laut Polizei geprüft, ob er überhaupt einen Führerschein besitzt.