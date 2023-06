Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schwimmen im See scheint beim Schülertriathlon am Ludwigshafener SV 07 gut anzukommen. Etwas mehr als 100 Kinder und Jugendliche, und damit 40 mehr als im 2022, gingen im Willersinnweiher an den Start. Aber zu einem Triathlon gehört noch mehr, Radfahren und Laufen.

Zum 13. Mal organisierte der LSV 07 das sportliche Kräftemessen. Knapp 20 Teilnehmer, inklusive der Jugendkooperation mit der TSG Maxdorf, waren es aus den eigenen Reihen. Von jeher als Cross-Triathlon