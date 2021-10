In sein Vereinsheim lädt der Angelsportverein Edigheim für 1. November zum Fischessen ein. Serviert werden Backfisch (im Bild) und Räucherforelle. Die Vorbereitungen beginnen bereits einen Tag zuvor. Die fangfrischen Fische werden geputzt, um anschließend in einer mit Salz und Kräutern angesetzten Lauge ihr letzte Nacht vor dem Verzehr zu verbringen. Früh am Morgen geht es dann an den Räucherhaken. Nach dem Abtropfen gibt es noch eine geheime Gewürzmischung mit auf den Weg in den Ofen. Buchenmehl und Kräuter wie Wacholder sorgen ASV-Angaben zufolge für zusätzlichen Geschmack und Farbe. Gegen Mittag dürfen die ersten Forellen an die frische Luft. Beim ASV kann man die Fische dann „in gemütlicher Atmosphäre“ verzehren oder verpackt in Alufolie mit nach Hause nehmen. Wer lieber Backfisch mag, darf sein Filet genießen.

Reservierung erwünscht

Eine Reservierung ist erwünscht, aber nicht zwingend notwendig. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Ein Hegefischen, bei dem der Hecht im Fokus steht, rundet die Veranstaltung ab. Tageskarten gibt es ab 7 Uhr im Vereinsheim, gefischt wird im Stricklerweiher von 8 bis 11 Uhr. Im Anschluss warten Präsente für die erfolgreichsten Angler. Reservierungen unter Telefon 0621 666438.