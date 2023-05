Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit 32:34 (13:15) unterlag die mHSG Friesenheim-Hochdorf in der A-Jugend-Bundesliga der HG Oftersheim/Schwetzingen. Eine doppelt ärgerliche Niederlage, weil die Gastgeber nach einer Aufholjagd am Ende am Punktgewinn schnupperten.

HSG-Trainer Martin Röhrig war bedient: „Es ist etwas anderes, wenn die HG hier in Bestbesetzung antritt. Aber so ersatzgeschwächt wie sie waren, musst du dieses Spiel einfach gewinnen, oder du