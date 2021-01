Die älteste Laufveranstaltung der Stadt, der Oggersheim Berglauf, fällt in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer. Geplant war der 21. Februar. Dies teilte Organisator Johannes Moeller von der TG Oggersheim per E-Mail und auch auf der Webseite des Vereins mit. „Obwohl ich lange Zeit überlegt habe, wie man einen 34. Oggersheimer Berglauf in diesem Jahr unter Wahrung von Abständen organisieren kann, verbieten die im Dezember erlassenen Anordnungen jegliche gemeinschaftlichen Breitensportveranstaltungen“, schreibt er dort. Es sei bedrückend, dass es im Moment keinerlei Perspektive gebe, wie und wann solche Veranstaltungen wieder möglich seien, teilt Moeller weiter mit. Er hatte vor zwei Jahren den Posten des Orga-Chefs von Roger Cambeis übernommen. Der Oggersheimer Berglauf ist die Traditionsveranstaltung schlechthin im Ludwigshafener Laufkalender. Der dritte Sonntag im Februar ist im Normalfall in der Laufszene geblockt für den Ritt hinauf auf den Monte Scherbelino im Maudacher Bruch.