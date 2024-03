Die Landauer werden mehr und im Schnitt älter. 2023 verzeichnete das Bürgerbüro für Landau 421 Geburten und 551 Sterbefälle. Zuwanderung bremst die drohende (Über-)Alterung der Bevölkerung. Im vergangenen Jahr ist der Bevölkerungsstand auf 49.055 Menschen mit Hauptwohnsitz in Landau angestiegen. Das sind 712 mehr (plus 1,5 Prozent) als 2022. Wie aus Statistiken der Stadtverwaltung weiter hervorgeht, stieg der Ausländeranteil von 12,5 auf 13,4 Prozent an. Bundesweit lag der Wert 2022 bereits bei 15 Prozent. Bei den 29- bis 49-Jährigen liegt der Anteil der Zugewanderten in Landau bei rund 20 Prozent. Zuwanderer drücken also den Altersschnitt.

Ende 2023 lag das Medianalter in Landau bei knapp unter 42 Jahren. Das heißt, dass annähernd 50 Prozent der Bevölkerung jünger und 50 Prozent älter sind als besagte 42 Jahre: ein guter Wert, denn bundesweit liegt das Medianalter bei 47 Jahren. Zum vergleichsweise niedrigen Medianalter Landaus dürfte auch die Uni beitragen. Trotzdem ist auch in Landau unübersehbar, dass die Bevölkerung im Schnitt allmählich älter wird: Jeder Fünfte (20,4 Prozent hatte das 65. Lebensjahr vollendet. 2015 lag deren Anteil noch bei 19,1 Prozent. Im gleichen Zeitraum ist der Anteil der über 70-Jährigen mit 8,7 Prozent deutlich stärker gestiegen als der Anteil der unter 20-Jährigen (7,4 Prozent) und der 20- bis 69-Jährigen (6,2 Prozent). Der Anteil Hochbetagter (ab 80 Jahren) liegt bei 6,6 Prozent.

Älteste Bevölkerung in Landau-Südwest

Die fast 50.000 Landauer leben in 10.704 Wohnungen (oder Häusern). An 1587 Wohnadressen war nur eine einzelne Person gemeldet. Ob es sich dabei um Singles handelt, oder um Senioren, deren Partnerin/Partner gestorben ist, geht aus den Zahlen nicht hervor.

Die mit jeweils 34 Jahren jüngsten Bezirke waren die Stadtmitte und der Wohnpark Am Ebenberg. Das älteste Viertel war Südwest mit einem Medianalter von 53 Jahren. Nach den Daten der Stadt gab es – wenig überraschend – im neuen Stadtviertel Wohnpark am Ebenberg von 2015 bis 2023 einen Bevölkerungszuwachs: Das Viertel ist auf dem ehemaligen Gartenschaugelände entstanden. Zuwächse gab es außerdem in Mitte (plus 8 Prozent) und Dammheim (plus 7,4 Prozent). Dagegen ist die Bevölkerung in Landau-Südwest (minus 2,1 Prozent) und Horst (minus 2,2 Prozent) zurückgegangen.