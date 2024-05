Die Flamingos im Landauer Zoo sollen ein neues Zuhause bekommen. Die Anlage mit Teich, um den sich die attraktiven Zweibeiner scharen, stammt noch aus der Gründerzeit vor 120 Jahren. Als Gründungsdatum des Zoos gilt der 24. Juli 1904, als der Verein „Vogelfreund“ das heutige Zoogelände übernahm, ein erstes Vogelhaus baute und kleinere Tiergehege errichtete. Laut Zoodirektor Jens-Ove Heckel zählt die Gruppe an Chile-Flamingos 33 Vögel. Die Anlage sei für die Attraktivität der Einrichtung zwingend, müsse aber saniert werden. Gedacht ist an ein knapp 900 Quadratmeter großes, teils für Besucher begehbares und mit einem Netz geschütztes Volierengehege mit Lagune und Brutbereich. Nach ersten Berechnungen des Architekturbüros PiA kommt die Generalsanierung auf rund 1,5 Millionen Euro. Um mögliche Zuschüsse zu klären, bedarf es nun einer Entwurfsplanung. Dem muss der Stadtrat am 4. Juni noch zustimmen. Der Freundeskreis des Zoo hat Unterstützung signalisiert. Baubeginn könnte 2025 sein. Nach Zooangaben besuchen jährlich rund 200.000 Gäste die Einrichtung.