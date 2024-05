Drei Pflegeschülerinnen aus dem rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda werden im September ihre dreijährige Ausbildung am Vinzentius-Krankenhaus in Landau beginnen. Wie Marie Claire Niyoyita, Referentin für internationale Bildungsprojekte bei der Bildungseinrichtung WBS Training AG, berichtet, stehen zwar die Ausbildungsplätze zur Verfügung, aber keine Zimmer. WBS Training kümmert sich um Azubis und Fachkräfte aus dem Ausland, um den Fachkräftemangel in Deutschland zu lösen. In diesem Zusammenhang arbeitet die Einrichtung auch mit Vinzentius zusammen, wo bereits Azubis untergebracht worden sind. Wer Zimmer zur Verfügung stellen möchte, eine Wohngemeinschaft wäre ideal, der wird gebeten, sich bei Marie Claire Niyoyita, Telefon 0231 75447 42, oder per E-Mail an marie.niyoyita@wbstraining.de zu wenden.