Vor dem Buch- und Kunstladen in der Marktstraße in Bad Bergzabern hat es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gebrannt. Wie die Polizei berichtet, wurden mehrere Exemplare des Südpfalz-Kuriers angezündet. Am Haus blieben Rußflecken zurück, die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.