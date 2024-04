Der Internationale Tag der Mutter Erde der Vereinten Nationen am 22. April erinnert die Menschheit daran, die Natur zu schützen und sich mit ihr zu versöhnen. Die Projekte der „Starck Stiftung für das Wohlergehen von Mensch, Tier und Natur“ zielen auf lokaler Ebene genau darauf ab. Die Stiftungsgründer Georg und Astrid Starck sind überzeugt: Der Schutz von Natur und Umwelt gelingt am besten im generationenübergreifenden Miteinander von Mensch, Tier und Natur. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, möchten die Starcks bei einer Aktion „Wohltätig Wandern“ am kommenden Sonntag auf dem Keschde-Erlebnisweg die Frage erörtern, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen und das neue Stiftungsprojekt Hofgut Böhlwiesen in Schweighofen vorstellen. Start ist um 11 Uhr im Weingut Erlenwein, Wacholderhof in Ilbesheim. Der Südpfälzer, ehemaliger Mileway-CEO, und seine Frau haben im vergangenen Jahr Deutschlands erste gemeinnützige private Green Care Stiftung gegründet. Infos unter starck-stiftung.org.