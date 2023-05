Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Mörzheimer Elektrikermeister lebt den Naturschutz schon seit 50 Jahren. Jetzt wird er von der Aktion Pfalzstorch ausgezeichnet. Doch er hat sich nicht nur Freunde gemacht mit seinem beharrlichen Eintreten für den Umweltschutz

Kaum werden die Tage heller und die Wintersonne gewinnt zunehmend an Kraft, zwitschert und tiriliert es wieder in den Gärten und Parks. Dass trotz zunehmenden Schwindens ihres Lebensraums auch in der