Die Polizei in Edenkoben geht mit einem besonderen Fahndungsfoto an die Öffentlichkeit: Sie sucht den Eigentümer einer griechischen Landschildkröte, die am Dienstagmorgen, 14. Mai, in der Rhodter Straße in Edesheim in einem fremden Garten gefunden wurde. Auffällig ist der farblich markierte Rückenpanzer des Tieres. Die Schildkröte wurde in Obhut genommen. Der Besitzer kann sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung setzen.