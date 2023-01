Das Verwaltungsgericht Neustadt befasst sich in einer mündlichen Verhandlung am Donnerstag, 26. Januar, um 11.30 Uhr mit der bei Offenbach geplanten Suchbohrung nach Erdöl (Verfahren 4 K 67/22.NW.) Die Bürgerinitiative „Kein Erdöl aus Offenbach“ hat die Offenlegung der Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsvorprüfung (UVP-Vorprüfung) gefordert. In dem Verfahren geht es darum, welche Schwärzungen in Akten zulässig sind. Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dürfen geschwärzt werden, Umweltinformationen aber nicht. Die BI hält eine Umweltverträglichkeitsprüfung für die Suchbohrung für erforderlich, das Geologische Landesamt nicht.